Строительство крупнейшего птичника в Европе стартовало в Ленобласти

В птичнике единовременно получится содержать 550 тыс. пернатых.

В Ленобласти птицефабрика "Синявинская" начала строить крупнейший в Европе птичник, в котором единовременно получится содержать 550 тыс. пернатых, что увеличит производство яиц на 170 млн штук в год. Об этом пишет 11 декабря "Петербургский дневник".

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленобласти, подчеркнул, что в настоящее время в регионе производят 3,5 млрд яиц в год. Это 600% от собственной потребности.

Область построила репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома. Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что генеральная прокуратура России заинтересовалась подорожанием куриных яиц. По данным надзорного ведомства, за год средняя розничная цена на яйца увеличилась более чем на 40%.

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