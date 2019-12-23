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Строительство крупнейшего птичника в Европе стартовало в Ленобласти
Вчера, 23:54
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Строительство крупнейшего птичника в Европе стартовало в Ленобласти

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В птичнике единовременно получится содержать 550 тыс. пернатых.

В Ленобласти птицефабрика "Синявинская" начала строить крупнейший в Европе птичник, в котором единовременно получится содержать 550 тыс. пернатых, что увеличит производство яиц на 170 млн штук в год. Об этом пишет 11 декабря "Петербургский дневник".

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленобласти, подчеркнул, что в настоящее время в регионе производят 3,5 млрд яиц в год. Это 600% от собственной потребности.

Область построила репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома.

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что генеральная прокуратура России заинтересовалась подорожанием куриных яиц. По данным надзорного ведомства, за год средняя розничная цена на яйца увеличилась более чем на 40%. 

Фото: Pxhere

Теги: птичник, синявинская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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Blunsentut Kayancenap
Сегодня 1:14


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