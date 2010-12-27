С котельной птицефабрики "Синявинская" решили взыскать 5 миллиардов рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти решил взыскать с ООО "Котельная птицефабрики "Синявинская" (единственный учредитель компании – АО "Птицефабрика Синявинская") 5,26 миллиарда рублей в пользу банка. Компания ранее выступила поручителем по кредиту. Об этом сообщил "Коммерсант".
Птицефабрика перестала исполнять свои обязанности по кредита, множество раз допускало просрочки платежей и банк потребовал сразу погасить всю задолженность. Очевидно, этого не произошло.
Также с 9 ноября в отношении компании ввели процедуру наблюдения.
Обанкротившийся торговец овощами за два года в Петербурге заработал 50 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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