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Обанкротившийся торговец овощами за два года в Петербурге заработал 50 млн рублей
Сегодня, 9:40
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nastya960

Обанкротившийся торговец овощами за два года в Петербурге заработал 50 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело.

Петербургский предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уроженец закавказского государства в течение 32 лет спекулировал фруктами и овощами. Товар он покупал на овощной базе на Софийской, а потом продавал небольшими партиями клиентам в других регионах.  За сделки мужчина получал оплату по безналу, затем деньги снимал в Петербурге.

При этом в 2017 году мужчину признали банкротом, но это не помешало ему заниматься торговлей в обход долгов и налогов. Так за два года предприниматель заработал более 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Суд признал банкротом банк "Прайм Финанс".

Фото: pixabay 

Теги: банкрот, бизнес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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