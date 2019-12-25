Строительство ЖК на Кожевенной линии не затронет культурный центр "Севкабель Порт"

Разрешение выдано на первый этап строительства, в который вошли два многоквартирных десятиэтажных дома, с автостоянками и офисом врача общей практики.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство жилого комплекса по адресу: Кожевенная линия, дом 39, корпус 5. Ряд СМИ ошибочно для иллюстрации земельного участка под новое строительство используют фотографии культурного центра "Севкабель Порт", расположенного по соседству от будущей строительной площадки. На деле же земельный участок под строительство нового ЖК не затронет пространство городского культурного центра. Об этом сообщила служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

По информации застройщика точная дата начала работ пока неизвестна. Разрешение выдано на первый этап строительства, в который вошли два многоквартирных десятиэтажных дома, с автостоянками и офисом врача общей практики. В следующие этапы выделены четыре корпуса жилых домов, один их которых со встроенным объектом дошкольного образования, отдельно стоящий детсад и школа. Разрешение на строительство данных объектов планируется получить позже.

Разрешением на строительство предусмотрен демонтаж всех построек на земельном участке (всего 32 строения и сооружения).

Фото: Piter.tv