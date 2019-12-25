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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство жилья на месте завода "Севкабель"
Сегодня, 9:22
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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство жилья на месте завода "Севкабель"

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Пока речь идет только о первой очереди.

Служба Госстройнадзора Петербурга выдала разрешение на строительство жилья и социальных объектов на бывшей территории завода "Севкабель". Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Объекты расположатся по адресу Кожевенная линия, дом 39, корпус 5. Разрешение 7 октября было выдано застройщику АО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга". На участке планируется строительство многоквартирного дома с автостоянкой, детский сад, школа для младшеклассников и учеников средней школы.

Проект предполагает возведение пяти 10-этажных домов и один 5-этажный, однако пока речь идет только о первом этапе строительства. 

Производство с Кожевенной линии начали переносить в 2020 году. В качестве новой площади выбрали кластер на Кировском заводе. 

Фото: Piter.tv

Теги: завод севкабель, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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