Госстройнадзор выдал разрешение на строительство жилья на месте завода "Севкабель"

Пока речь идет только о первой очереди.

Служба Госстройнадзора Петербурга выдала разрешение на строительство жилья и социальных объектов на бывшей территории завода "Севкабель". Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Объекты расположатся по адресу Кожевенная линия, дом 39, корпус 5. Разрешение 7 октября было выдано застройщику АО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга". На участке планируется строительство многоквартирного дома с автостоянкой, детский сад, школа для младшеклассников и учеников средней школы.

Проект предполагает возведение пяти 10-этажных домов и один 5-этажный, однако пока речь идет только о первом этапе строительства.

Производство с Кожевенной линии начали переносить в 2020 году. В качестве новой площади выбрали кластер на Кировском заводе.

Фото: Piter.tv