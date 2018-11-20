Почти 20 строителей метро устроили забастовку на строящейся станции "Театральная"

Рабочим не выплачивали заработную плату.

В Петербурге почти двадцать метростроевцев, работающих в ночную смену, отказались выходить из шахты до полного погашения долга по зарплате. Об этом рассказал ТАСС руководитель одной из бригад.

Более 600 сотрудников "Управления-15 Метрострой" не получили зарплату за декабрь 2018 года. руководитель одной из бригад

В конце декабря 2018 года из той же шахты (метро "Театральная") отказались выйти около трех десятков сотрудников "СМУ-11 Метрострой. Работники не получали зарплату всю осень.

Фото: Piter.TV