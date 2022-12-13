Стрижка парня в автобусе в Екатеринбурге попала на видео

В общественном транспорте Свердловской области произошел странный случай.

В екатеринбургском автобусе трое мужчин подстригли и побрили молодого человека. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360" со ссылкой на видеоролик, предоставленный СМИ очевидцем происходящего. Судя по кадрам, пассажир не сопротивлялся и был спокоен. При этом один из "парикмахеров" вел себя достаточно агрессивно, сжимая юношу за волосы. Остальные очевидцы происходящего с удивлением отреагировали на перформанс, но не стали подходить и узнавать подробности.

В чем был смысл происходящего, была ли стрижка наказанием для парня, неизвестно. сообщение телеканала "360"

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Фото и видео: сайт телеканала "360"