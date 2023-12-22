Компания молодых людей стреляла по собакам в Гатчине

Полиция задержала 24-летнего молодого человека и девять школьников в возрасте от 14-ти до 17-ти лет.

В субботу, 16 марта, в полицию обратилась жительница Гатчины, завив, что группа молодых людей стреляет по собакам возле дома на Индустриальной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Вскоре после получения сигнала, полиция задержала 24-летнего молодого человека и девять школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Отмечается, что трое из задержанных учатся в девятом классе, двое – в восьмом, один из хулиганов – первокурсник Ижорского колледжа. Еще один их приятель работает разнорабочим в Колпинской библиотеке, а двое других не обучаются и не работают. Подробности о деятельности самого старшего из них не уточняются.

Следствие установило, что задержанные стреляли по собакам холостыми патронами из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К и сигнального пистолета с использованием холостых патронов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Волосово орудовали лжеминёры-восьмиклассники.

Фото: Piter.TV