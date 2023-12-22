В Волосово орудовали лжеминёры-восьмиклассники

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в воскресенье, 17 марта, в полицию поступило сообщение от 46-летнего жителя Волосовского района Ленинградской области. Он заявил, что неизвестные совершили звонок на его мобильный телефон, в ходе которого уведомили мужчину о том, что его дома были заминированы. По предполагаемому сценарию, взрывы должны были произойти в деревне Тешково и в поселке Сельцо. Об этом стало известно Piter.TV.

Полицейские проинспектировали дома в обоих населенных пунктах. Однако никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств не было обнаружено. Эвакуация не проводилась. При дальнейшем расследовании, правоохранительные органы установили, что звонок был совершён с номера, принадлежащего 35-летнему мужчине. Однако фактически телефоном пользовался его 14-летний сын, ученик восьмого класса из посёлка Сельцо.

Подросток признался, что вместе со своим 15-летним другом он звонил пострадавшему. После допроса обоих восьмиклассников, их отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV