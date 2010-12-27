Стрелявшего по детской площадке мужчину отпустили под подписку о невыезде

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Утром, 3 сентября, сотрудники правоохранительных органов отпустили под подписку о невыезде стрелявшего по детской площадке мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 сентября, в Московском районе Петербурга. В пятом часу вечера очевидец сообщил о стрельбе из окна дома, расположенного на улице Костюшко. В одной из квартир сотрудники правопорядка задержали 45-летнего мужчину с охотничьим ружьем. Он стрелял по детской площадке. Петербуржец не оказал сопротивление. В результате его действий никто не пострадал.

Ранее мы писали, что ночью в центре Петербурга толпа АУЕшников убила 32-летнего мужчину.

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