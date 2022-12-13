Мужчина открыл стрельбу из окон квартиры по студентам общежития Омского техникума

В результате был ранен 1 человек. Более 100 юношей и девушек были эвакуированы.

В Омске задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна своей квартиры по студентам общежития техникума строительства и лесного хозяйства. Об этом сообщил телеканал "360", в распоряжении которого оказалось видео с места происшествия.

Как удалось установить, нарушителя порядка не устроил шум со стороны соседей-студентов. В ответ он начал стрелять из пневматической винтовки: 1 студент ранен, более 100 юношей и девушек эвакуированы на улицу.

У стрелка изъяли оружие. Как пояснила пресс-служба УМВД РФ по Омской области, студенческое общежитие находится в одной из половин обычного жилого дома.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга задержали молодых людей, выкрикивавших нацистские лозунги.

Видео: телеканал "360"