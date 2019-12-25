Мужчина стрелял в водителя мусоровоза на проспекте Ветеранов

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 7 августа, в экстренные службы поступило сообщение от водителя мусоровоза о том, что у одного из домов по проспекту Ветеранов водитель автомобиля Ford перегородил ему проезд и выстрелил из газового пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место правоохранители задержали 33-летнего мужчину. Установлено, что примерно в 11:30 по указанному заявителем адресу в ходе внезапно возникшего конфликта подозреваемый выстрелил из предмета, похожего на аэрозольный пистолет, в сторону 35-летнего водителя мусоровоза.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что молодого человека ударили острым предметом в грудь в подъезде на Невском.

Фото: Piter.TV