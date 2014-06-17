Молодого человека ударили острым предметом в грудь в подъезде на Невском

По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается 36-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на понедельник, 7 августа, от одного из домов по Невскому проспекту был госпитализирован 23-летний мужчина с проникающей колото-резаной раной левой груди с повреждением лёгкого и левосторонним пневмотораксом. Как стало известно Piter.TV, молодой человек пострадал от рук неизвестного.

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. По его словам, 6 августа около 21:00 в подъезде одного ихз домов по Невскому проспекту на лестничной площадке между 2 и 3 этажом неизвестный ударил его острым предметом в область груди.

По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается 36-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что семилетний мальчик утонул в Финском заливе.

Фото: Piter.TV