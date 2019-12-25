Молодой петербуржец попал под статью за секс с 15-летней девочкой

В полицию обратилась сама потерпевшая.

В мае в полицию Петербурга обратилась 15-летняя девочка и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Кобралово Гатчинского района Ленобласти. По словам потерпевшей, она занялась сексом с 19-летним жителем Петербурга не по своей воли.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящий момент его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что у задержанного за изнасилование девочки-подростка петербуржца обнаружили еще один эпизод.

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