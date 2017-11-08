Страшные кадры из Японии: В рухнувшем вертолете погибли 4 человека

В сети появились первые кадры из Японии с места крушения грузового вертолета AS 332, в котором находились 4 члена экипажа.

Сегодня, 8 ноября, в префектуре Гумма в Японии потерпел крушение грузовой вертолет. Все члены экипажа погибли.

По невыясненным на данный момент причинам в районе населенного пункта Уэномура разбился грузовой вертолет AS 332. Сразу после падения воздушное судно воспламенилось. На место падения незамедлительно выехали спасатели и пожарные. Местные власти подтвердили гибель всех 4х членов экипажа.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают спасатели. От вертолета практически ничего не осталось. Некоторые фрагменты AS 332 валяются далеко друг от друга.

На данный момент выясняются причины катастрофы, ведутся поиски черного ящика.

Видео: YouTube/ 朝日新聞社

Фото: Twitter/@YuukiIyuuk13; FlyTeam