Страшные кадры из Непала: В Катманду рухнул пассажирский самолет

В сети появилось видео с места крушения самолета. Появились подробности авиакатастрофы.

Сегодня из Непала пришли печальные известия: в аэропорту Катманду потерпел крушение пассажирский самолет.

Сообщается, что самолет Bombardier Dash Q-400, являющийся собственностью компании US-Bangla Airlines, совершал рейс Дакка - Катманду. На борту самолета находилось 67 пассажиров и 4 члена экипажа. При посадке самолет выехал за пределы ВПП и врезался в футбольный стадион, после чего самолет загорелся.

Спасатели смогли извлечь живыми 17 человек, все пострадавшие в срочном порядке были госпитализированы в больницу. Были найдены и тела погибших. Судьба нескольких десятков человек на данный момент неизвестна.

По предварительным данным, самолет разбился из-за технической неисправности.

Видео: Facebook/Gurkha Studio UK