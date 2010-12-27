Страховщики предлагают ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО‍ пятью днями

Автоюрист считает, что это нововведение ущемляет интересы водителей.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину обязать водителей обращаться за выплатой по ОСАГО в течение пяти дней после аварии. Предложенные ограничения позволят избежать случаев, когда автомобилисты сообщают о происшествии через год-полтора. Однако вице-председатель МООЗПП "Комитет по защите прав автовладельцев", автоэксперт Александр Холодов считает, что это нововведение ущемляет интересы водителей. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Похоже, Российский союз автостраховщиков (РСА) пытается создать предпосылки к тому, чтобы отказать в выплате по ОСАГО или потребовать уже выданные деньги в порядке регресса, потому что пятидневный срок обращения после ДТП существенно ограничит автолюбителей. Александр Холодов

Он отметил, что люди могут тянуть с обращением в страховую по одной простой причине — у них нет на руках бумаг. ГИБДД может назначить экспертизу или в течение года выяснять, кто виноват в ДТП (в случаях с травмированием людей это не редкость). А без нужных документов от ГИБДД идти в страховую нет смысла.

РСА хочет принудить к этому водителей не ясно зачем — все равно без бумаг от полиции они рассмотрение дела о выплате приостановят. Александр Холодов

Ранее мы писали об изменении в тарифах ОСАГО с 31 августа 2018 года: чего стоит ждать владельцам автомобилей?

Фото: pixabay.com