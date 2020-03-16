При нарушениях их можно будет лишать аккредитации.

Страховщики будут проверять операторов техосмотра. Это следует из проекта постановления правительства с новыми правилами для техосмотрщиков.

Российский союз автостраховщиков обяжут проверять требования к техническим экспертам. А также контролировать работу информационных систем, проверять операторов. При нарушениях их можно будет лишать аккредитации.

Основанием для проверки оператора ТО, будет информация о нарушении требований от граждан, юрлиц или СМИ.

Как пишет "Коммерсантъ", участники рынка теперь получат право жаловаться на решения РСА в комиссию по апелляциям. Туда войдут представители Минтранса, Минпромторга и МВД.

Ранее были названы марки машин, которые подорожают в России.