Пропавший на Большой Морской "Порше" найден под Всеволожском

Иномарку нашли в тот же вечер, но уже без преступника.

Вечером 17 января 45-летняя петербурженка стала жертвой угонщиков. Потерпевшая припарковала автомобиль в Центральном районе города по Большой Морской улице. Когда владелица вернулась, чтобы забрать транспортное средство, выяснилось, что его украли.

Правоохранительные органы поставили "Порше" на учет угнанных. В тот же день жертве злоумышленников улыбнулась удача: иномарку нашли, правда, уехать на ней успели почти до Колтушского шоссе Всеволожского района Ленинградской области. Транспорт обнаружен в 300 метрах от развязки с трассой "Кола". Водитель скрылся с места преступления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Угонщик разыскивается.

Напомним, что полиция задержала угонщиков авто, укравших машину в Новый год.

Фото: Piter.tv