Комздрав поставил ноль баллов четырем медучреждениям Петербурга

Это городские стоматологические поликлиники №№2 и 3, стоматологическая поликлиника №11 и детская городская поликлиника №44.

Комитет по здравоохранению Петербурга подвел итоги независимой оценки качества деятельности городских амбулаторий за 2018 год. В результате проверки еще четыре медучреждения получили по ноль баллов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оценка производилась с помощью обработки почти восьми тысяч интерактивных анкет в отношении 112 медицинских учреждений. Максимальный балл, который могло получить учреждение – 100. Более 80 баллов набрали 78,6% учреждений. Менее 80 баллов получили 20 медицинских организаций или 17,6%

Лучшими стали городские поликлиники №№6, 30, 32, стоматологические поликлиники №№8, 16, 20 и 29, городская поликлиника №109, консультативно-диагностическая поликлиника №1.

Есть и такие учреждения, которые получили по 0 баллов. Это городские стоматологические поликлиники №№2 и 3, стоматологическая поликлиника №11 и детская городская поликлиника №44.

Всего в городе 342 медучреждения, поэтому оценку прошли треть учреждений.

Фото: Piter.TV