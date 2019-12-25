Столкновение трех иномарок в Гатчинском районе привело к смерти молодого водителя

Другой автовладелец получил тяжелые травмы.

Dо вторник, 11 августа, в Гатчинском районе 47-ого региона произошла авария со смертельным исходом. На автодороге Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Беларусью столкнулись 3 иномарки, 22-летний водитель одной из которых погиб при госпитализации. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

ДТП произошло на на 72-ом километре трассы приблизительно в 9 утра. В результате одна из машин оказалась в кювете, а другая оказалась перевернутой.

Отметим, что еще один участник аварии 23 лет находится в больнице с серьезными травмами.

Ранее мы рассказали о том, что в Невском районе Петербурга кроссовер наехал на другой автомобиль.

Фото: ВКонтакте / spb_today