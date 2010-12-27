Столкновение огромного астероида с Землей возможно уже 14 декабря

Ближайшая опасность для Земли прилетит из космоса 14 декабря.

Ученые беспокоятся о возможном столкновении с огромным астероидом получившим название 2017 UC45. Он представляет собой потенциальную опасность и пройдет максимально близко к нашей планете уже 14 декабря.

Размеры небесного объекта достигают 23 метров в длину. Сообщается, что угроза пронесется в 17 миллионах километров от Земли, что минимизирует риски получения различных разрушений.

Отметим, что ежемесячно мимо нашей планеты пролетает около тридцати астероидов, каждый из которых внимательно изучается научным сообществом.