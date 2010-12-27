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Столкновение огромного астероида с Землей возможно уже 14 декабря
Сегодня, 8:10
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lesjasap
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Столкновение огромного астероида с Землей возможно уже 14 декабря

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Ближайшая опасность для Земли прилетит из космоса 14 декабря.

Ученые беспокоятся о возможном столкновении с огромным астероидом получившим название 2017 UC45. Он представляет собой потенциальную опасность и пройдет максимально близко к нашей планете уже 14 декабря. 
 
Размеры небесного объекта достигают 23 метров в длину. Сообщается, что угроза пронесется в 17 миллионах километров от Земли, что минимизирует риски получения различных разрушений. 
 
Отметим, что ежемесячно мимо нашей планеты пролетает около тридцати астероидов, каждый из которых внимательно изучается научным сообществом. 
Теги: астероид , земля , опасность , столкновение
Категории: Мировые новости Новости России

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