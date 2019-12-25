Стоимость строительства КАД-2 может составить почти 170 млрд рублей

Сейчас рассматриваются три варианта строительства кольца, конечный вариант на данный момент не выбран.

Стоимость строительства КАД-2 может составить около 170 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.

Такие затраты связаны с выкупом территорий и переносом трубопроводов и газопроводов. От трассы М-11 до "Скандинавии" будет проложено почти 110 километров дороги.

Сейчас рассматриваются три варианта строительства кольца, конечный вариант на данный момент не выбран. Работы планируется завершить в 2024 году.

В Петербурге отремонтировали более 125 километров дорог в этом году.

Фото: ФДА "Росавтодор"