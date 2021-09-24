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Рост цен на оливковое масло в Петербурге составил почти 50% с сентября
Сегодня, 14:38
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Рост цен на оливковое масло в Петербурге составил почти 50% с сентября

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Импортёры начали уведомлять о ситуации ещё в конце августа.

Высокие цены на куриные яйца и мясо не оказались не единственными проблемами для петербуржцев во второй половине 2023 года. Если стоимость перечисленных продуктов выросла на 20%, то ценник на оливковое масло в городе подскочил на 50%. Как рассказал управляющий партнер компании "Ресторанам Надо" Павел Хорошин в беседе с РБК-Петербург, импортёры начали уведомлять о повышении цен ещё в конце августа.

Рост стоимости оказался связан с неурожаем, что привело к дефициту сырья. Также к ситуации привело повышение цен на энергоносители в Европе и увеличение стоимости логистики.

Представители ретейлеров, опрошенные изданием, отмечают, что им удавалось находить более выгодные варианты, включая закупку нераспроданных остатков на складах. Тем не менее, цены на оливковое масло в магазинах всё равно выросли на 50-70%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стоимость подержанных авто взлетела на 25% за год.

Фото: Pxhere

Теги: оливковое масло, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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