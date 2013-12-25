Стоимость обучения в петербургских вузах повысили на 12%

Аналогичная ситуация наблюдается и в российской столице.

Годовая стоимость платного обучения в петербургских вузах Северной столицы выросла в 2023 году: так, средний ценник увеличился на 12 %. Об этом сообщило издание "Ведомости".

Наибольший прирост в цене наблюдается в ВШЭ, РАНХиГС и СПбГУ, причём в последнем цена во многом зависит от выбранного направления обучения. В СПбПУ Петра Великого ценники за 2022 и 2023 годы отличаются примерно на 4 %.

Аналитики связывают рост цен на обучение студентов с инфляцией и конкуренцией между главными вузам России, поскольку аналогичная ситуация наблюдается и в Москве. Кроме того, причина может крыться в росте тарифов за телекоммуникационные и коммунальные услуги.

Ранее мы сообщили о том, что государственные вузы Петербурга успешно завершили прием на бюджетные места.

Фото: Piter.TV