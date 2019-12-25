Американский предприниматель и сооснователь компании Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании. Проект получил название Privateer Space. Об этом бизнесмен написал в собственном аккаунте в социальной сети Twitter.
Компания Privateer Space начинает свою деятельность.
Стив Возняк, бизнесмен
В соцсети размещен презентационный ролик. В нем упоминается о том, что Возняк основал свою космическую компанию совместно с генеральным директором робототехнической фирмы Ripcord Алексом Филдингом. Бизнес-проект будет заниматься сохранением безопасного и доступного для человечества космического пространства. В СМИ ожидают появления дополнительной информации о работе компании в рамках проведения конференции Amos Tech. Мероприятие состоится с 14 по 17 сентября на острове Мауи в штате Гавайи.
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Фото: Pixabay.com
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