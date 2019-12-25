Стендап-комик выступит на сцене Александринки

В театре пройдет комедийно-музыкальное шоу.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что в Александринском театре пройдет комедийно-музыкальное шоу "Культурный Норматив" стендап-комика Игоря Меерсона.

Комик выйдет на сцену 22 сентября и расскажет не только о творчестве, но жизни композиторов и музыкантов. Сообщается, что это будет не просто стендап-выступление, но музыкальный концерт с лекцией о создании самых известных песен XX столетия. Песни Цоя, Queen, БГ, Beatles, ABBA и других по-новому заиграют в авторских аранжировках Антона Боярских и дирижер петербургского джазового коллектива Newtone Orchestra.

Ранее мы писали, что IOWA выступит на крыше Петербурга.

Фото: instagram.com/standupschoolbyigormeerson/