IOWA: концерт на крыше

Яркое выступление в рамках проекта концертов на крыше.

В последнее воскресенье сентября, 27 числа, на площадке ROOF PLACE на Кожевенной линии состоится фестиваль концертов. В этот день на крыше выступит группа IOWA.

Организаторы напомнили, что выступление планировали провести еще 28 мая, но планам помешала пандемия коронавируса.

IOWA – группа, известная почти каждому современному слушателю, их песни с призывом улыбаться или про маршрутку в свое время уверенно звучали со всех радиостанций. Вокалистка Катя Иванчикова в песнях рассказывает простые и забавные истории из жизни. Вместе с солисткой музыку создают соло-гитарист Леонид Терещенко, бас-гитарист Александр Гаврилов и ударник Василий Буланов.

Цена билета: от 1500 рублей

Место: площадка ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30

Фото: предоставлено организаторами