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Стенд Петербург на ПМЭФ-2024 оценили почти в 108 млн рублей
Сегодня, 14:05
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Стенд Петербург на ПМЭФ-2024 оценили почти в 108 млн рублей

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Подрядчику будет необходимо обустроить экспозиционно-презентационную зону с видеоэкранами, конгрессный зал-амфитеатр на 100 мест, зону для деловых контактов с 40 посадочными местами.

Стенд Северной столицы предстоящем Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ-2024) будет стоить около 104 млн рублей, которые будут выделены из городского бюджета. Смольный объявил тендер на организацию экспозиции города и проведение событий в рамках форума: судя по данным портала госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 103,8 млн рублей.

Подрядчику будет необходимо обустроить экспозиционно-презентационную зону с видеоэкранами, конгрессный зал-амфитеатр на 100 мест, зону для деловых контактов с 40 посадочными местами. Также предусмотрены закрытая зона для переговоров на 35 посадочных мест, площадки для VIP-переговоров и работа со СМИ.

Победитель торгов будет обязан организовать восемь кофе-брейков открытых и закрытых, а также по четыре завтрака и обеда.

Ранее мы сообщили о том, что гостем ПМЭФ-2024 станет Султанат Оман.

Фото: Piter.TV  

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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