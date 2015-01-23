Генсек прилагает усилия для решения вопроса с экспортом продукции из РФ и Украины.

Стефан Дюжаррик: ООН не располагает подтверждениями обвинений Украины против России в краже зерна. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша в рамках регулярного брифинга с журналистами. Эксперты рассчитывают на достижение соглашения по обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции с территории Украины, а также удобрений и продовольствия из РФ. ООН прикладывает усилия по решению вопросов в данном направлении.

Усилия продолжаются. Каждый раз, когда вопросы решаются с нашей стороны, мы сообщаем об этом публично. Пока ведется обсуждение, мы не сообщаем] об этом. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что генеральный секретарь ООН заявил общественности о намерении добиваться восстановления экспорта зерна с Украины, а также вывоза удобрений из России и Белоруссии. Это нужно ради цели смягчить мировой продовольственный кризис.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций