Ставки на аренду петербургских офисов выросли почти на 6%

Объём вакантных офисных площадей в Петербурге в I квартале упал на более чем 20%.

В I квартале текущего года в Петербурге средняя ставка на аренду офисов класса А выросла на 5,7%. По данным NF Group, она составила более 2,7 тыс. рублей за кв.м. в месяц.

В то же время, в классе В средняя ставка увеличилась на 3% и достигла более 1,5 тыс. рублей за кв.м. в месяц. Этот рост ставок произошёл из-за сокращения количества свободных офисных площадей и недостаточного объёма строящихся офисов высокого класса.

Объём вакантных офисных площадей в Петербурге в I квартале упал на более чем 20%, оставив около 250 тыс. кв.м. свободных офисов в городе.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ККИ освободили 34 незаконно используемых помещения в Петербурге.

Фото: Pxhere