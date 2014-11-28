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Смольный не будет поднимать ставку налога на имущество в 2024 году
Сегодня, 8:41
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Смольный не будет поднимать ставку налога на имущество в 2024 году

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Показатель держится на одном уровне уже два года подряд.

В 2024 году ставка налога на имущество для петербургских организаций останется неизменной и составит 1,5%. Соответствующий проект постановления был рассмотрен в ходе рабочего совещания губернатора Северной столицы Александра Беглова с членами городского правительства. Как уточнила пресс-служба Смольного, показатель держится на одном уровне уже два года подряд.

Аналогичная цифра актуальна и для ставки по налогу на имущество физических лиц. Меры ввели из-за переоценки кадастровой стоимости коммерческой и жилой недвижимости с 2024 года. Кроме того, может уменьшится сумма налога на недвижимость для бизнеса в случае её роста более чем на 20% на фоне новой кадастровой стоимости.

Таким образом, городское правительство стремится сбалансировать налоговую нагрузку и поддержать благоприятный инвестиционный климат.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в бюджет Петербурга поступило 825 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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