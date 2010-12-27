В Петродворцовом районе нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Ее вывезли с Гостилицкого шоссе для утилизации.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти сообщила о том, что 14-го июля в Петродворцовом районе обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны.

Гранату Ф-1 нашли в воскресенье в 11:00 по адресу город Петергоф, Гостилицкое шоссе дом 7, корпус 1. В 06:40 15-го июля боеприпас вывезли для дальнейшего уничтожения. Им займется группа Западного военного округа.

Также старые боеприпасы регулярно находят на территории "Пулково" во время земляных работ. Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Пулковском шоссе нашли 26 боеприпасов времен ВОВ. До этого в начале июля обнаружили 155 боеприпасов.

Фото: vk.com/rosgvard78