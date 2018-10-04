На Пулковском шоссе в очередной раз нашли боеприпасы времен ВОВ

Их обнаружили во время земляных работ.

По адресу Пулковское шоссе, д. 41 вновь обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Там находится строительная площадка нефтеналивного терминала. Во время земляных работ 5-го июля нашли 26 боеприпасов. Пресс-служба ГУ Росгвардии рассказала, что среди них было 17 минометных мин калибра 50 мм, 7 мин калибра 82 мм, ручная граната РГ-42 и представляющий особую опасность немецкий 105-миллиметровый, выпущенный из орудия и не разорвавшийся при падении в грунт.

Их обнаружили в 11 часов. В 18:30 боеприпасы осмотрел ОМОН Росгвардии. Боеприпасы оставили под охрану полицейских УТ МВД России по СЗФО. Далее саперы вывезут их на полигон и уничтожат.

Прошлый раз 155 боеприпасов нашли 1-го июля.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО