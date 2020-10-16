Вышел сериал "Беспринципные" по рассказам Александра Цыпкина

Главные роли исполнили Павел Деревянко и Максим Виторган.

В четверг, 15 октября, стартовал показ сериала "Беспринципные", снятого по мотивам рассказов Александра Цыпкина. Первые две серии показал сервис "КиноПоиск HD".

В восьми сериях авторы сериала покажут зрителям смешные и волнующие подробности из личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Герои новелл на экране переживут чувства стыда, неприязни, любви и ненависти. Самое интересное, что многие истории из сериала действительно в разное время происходили с жителями Патриарших прудов.

Киноленту снимали летом и осенью этого года в Москве. Все рестораны, бары, дворы и переулки были реальными. Режиссером проекта стал Роман Прыгунов. Главные роли в нем исполнили Павел Деревянко и Максим Виторган. Кроме них в сериале снялись Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и другие актеры.

Ранее актер из "Игры престолов" заявил об унижении Эмилии Кларк на съемках.

Видео: YouTube / КиноПоиск Videos