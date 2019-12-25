Стартовали съемки второго сезона сериала "Секреты семейной жизни"

Сезон представят зрителям в 2022 году.

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок второго сезона сериала "Секреты семейной жизни". Продолжение комедийной мелодрамы о браке на грани развода будет доступно подписчикам онлайн-кинотеатра в 2022 году.

Во втором сезоне главные герои – Полина и Никита становятся "заложниками" Романа. Молодые люди хотят расстаться и начать жить заново, у Полины даже появится поклонник. Однако они вынуждены выполнять новые приказы Романа, который на волне популярности решает попробовать свои силы в политике. Для этого он планирует раскрыть резонансное убийство. Жертвой "санитайзеров" должна стать популярная блогерша Кира Крауч. После этого Роман обещает отпустить Полину и Никиту на свободу.

Во втором сезоне к касту сериала присоединится Регина Тодоренко и Риналь Мухаметов. К своим ролям вернутся актеры главных ролей – Петр Скворцов, Алена Михайлова, Федор Лавров и многие другие. Режиссером нового сезона выступит Михаил Поляков.

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Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION