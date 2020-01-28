Стартовали съемки третьего сезона сериала "Тест на беременность"

Проект сначала выйдет на онлайн-платформе Kion, после чего его покажут в эфире Первого канала.

Начались съемки третьего сезона сериала "Тест на беременность". Всего будет отснято восемь эпизодов. Сюжет расскажет о работе и личной жизни врачей перинатального центра.

Премьера третьего сезона сначала состоится на онлайн-платформе Kion. Затем сериал покажут в эфире Первого канала. Примерная дата выхода – 2022 год.

Уже известно, что одну из ролей сыграет певица Кристина Орбакайте. Артистка призналась, что с большим интересом следила за жизнью героев в первом и втором сезонах. Она была рада, когда режиссер Михаил Вайнберг предложил ей поработать в новом проекте.

Главные роли в третьем сезоне, как и в предыдущих двух, по-прежнему исполнят Светлана Иванова, Данила Дунаев, Кирилл Гребенщиков, Агния Кузнецова, Анна Каменкова и др.

Ранее в Сочи стартовали съемки полнометражного фильма о Чебурашке.

Фото: Instagram / test.serial