Актер Мигицко рассказал о новых героях в "Тесте на беременность"

В новых сезонах будут старые герои и парочка новых. Первую серию 4 сезона покажут уже 4 января.

Актер театра и кино, телеведущий и народный артист Российской Федерации Сергей Мигицко рассказал о двух новых киноработах в беседе с "МК в Питере".

По словам Мигицко, в этом году сняли третий и четвертый сезоны "Тест на беременность". В новых сезонах будут старые герои и парочка новых. Первую серию 4 сезона покажут уже 4 января.

Второй работой для артиста в 2022 году стала детская картина "Чижик-пыжик". Актер отметил, что фильм вероятно выйдет в начале 2023 года. Он раскрыл секрет, что сыграл в кино плохого персонажа.

Фото: kino-teatr.ru

