Петербуржца спас тест на беременность в суде с бывшей женой

Женщина рассказала, что рассталась с мужем в 2018 году, но до 2021 года переводила ему деньги – примерно миллион рублей. Их она и решила вернуть, добавив, что у мужчины не было оснований их получать.

В Петербурге женщина хотела взыскать с бывшего мужа более миллиона рублей, но он смогут доказать, что имел право получить эти деньги. Аргументом стала покупка теста на беременность. Об этом 4 октября рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Женщина рассказала, что рассталась с мужем в 2018 году, но до 2021 года переводила ему деньги – примерно миллион рублей. Их она и решила вернуть, добавив, что у мужчины не было оснований их получать. Как рассказали представители петербурженки, деньги она переводила из-за угроз бывшего мужа: якобы тот обещал, что перестанет платить ипотеку за квартиру, где она жила с детьми, а он с ними не общался.

Мужчина заявил, что эти деньги были обычными переводами. Он рассказал другую версию: на самом деле расстались они не в 2018 году, а в 2020-м, а до следующего года экс-супруга переводила ему деньги на ипотеку и кредит на машину.

Мужчина доказал свою версию, представив чеки и справки. В чеках была информация о покупках в апреле 2020-го товаров с доставкой в квартиру, где жила семья, включая женскую косметику и тест на беременность. Невский райсуд счел, что этих доказательств достаточно, чтобы поверить, что супруги жили вместе до 2020-го года, и отказал петербурженке.

Фото: Piter.tv