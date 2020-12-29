Для расчета Индекса качества городской среды начали собирать данные

Процесс запустил Минстрой России.

Минстрой России начал сбор данных для расчета Индекса качества городской среды. На основе собранной информации будет определяться Индекс для каждого города страны за 2020 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Индекс города – это цифровое значение в баллах, отражающее состояние городской среды. Для определения индекса анализируется жилье, уличная инфраструктура, общественно-деловая инфраструктура с прилегающими пространствами, озелененные территории, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство по шести критериями (безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, современность и актуальность, идентичность и разнообразие, эффективность управления). Таким образом, местные власти могут получать информацию о сильных и слабых сторонах своего города и разрабатывают план по улучшению жизни.

Отмечается, что региональные специалисты могут предоставить данные до 5 февраля 2021 год, которые принимают в личном кабинете на сайте платформы сбора и анализа данных Минстроя России. Результаты расчета за 2020 год представят грядущей весной

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Фото: Piter.TV