Стартовал ремонт трамвайных путей вдоль Лебяжьей канавки

Специалисты отремонтируют километровый участок от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

В Центральном районе Петербурга продолжается ремонт трамвайных путей: стартовали работы на путях набережной Лебяжьей канавки. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 17 января.

Специалисты отремонтируют километровый участок от Миллионной улицы до набережной реки Мойки. Началась алюминотермитная сварка рельсов – технология позволяет сделать путь на всем протяжении бесстыковым. В конструкции используют и резиновые прирельсовые профили, что обеспечит более плавный ход вагонов, а уровень шума снизится на 20%.

Кроме того, ремонт трамвайных путей проводят и в других районах города. В частности, в Невском районе завершаются работы на линии на Народной улице от Дальневосточного проспекта до Володарского моста и на Дальневосточном – от Народной до улицы Тельмана. Участок в 1,8 км полностью отремонтируют уже в феврале этого года.

20 января стартует ремонт трамвайной линии на проспекте Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта. Здесь сделают участок общей протяженностью 1,6 км.

Ранее на PiterTV: более 430 км дорог отремонтировали в Петербурге за три года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)