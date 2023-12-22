Более 430 км дорог отремонтировали в Петербурге за три года

Особо обширными работами стал ремонт на Софийской улице, где поэтапно обновили 13 км дорожного покрытия, и ремонт Петроградской набережной, которая входит в туристический маршрут.

В течение последних трёх лет в Северной столице в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" было отремонтировано 435 км магистралей. Из них более 150 км обновлены в минувшем году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Особо обширными работами стал ремонт на Софийской улице, где поэтапно обновили 13 км дорожного покрытия, и ремонт Петроградской набережной, которая входит в туристический маршрут. На проспекте Ветеранов заменено почти 120 тыс. кв.м асфальта, восстановлен бордюрный камень, а также сделаны пологие спуски для маломобильных горожан на пешеходных переходах.

Кроме того, улицы Коллонтай и Кржижановского стали значимыми объектами для обновления в рамках нацпроекта. Эти трассы обеспечивают подъезд к Александровской больнице, перинатальному центру № 1 и медицинскому институту имени Сергея Березина.

Ранее мы сообщили о том, что "Нарвскую" не закроют на время ремонта.

Фото: Правительство Петербурга

