Состоялась премьера нового фильма Уэса Андерсона "Французский вестник"

Главные роли исполнили Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе и др.

В четверг, 18 ноября, в российский прокат вышел новый фильм культового режиссера Уэса Андерсона "Французский вестник". Главные роли исполнили Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе и др.

В фильме идет рассказ о сотрудниках журнала, который выпускался в вымышленном французском городе в середине 20-го века. В последнем выпуске они собирают удивительные истории, которые отражают главные мировые события.

В создании "Французского вестника" участвовали оператор Роберт Д. Йоумен, режиссер монтажа Эндрю Вайсблум, композитор Александр Деспла и другие кинематографисты. Фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля, однако приз не взял.

Ранее в прокат вышла "Последняя дуэль" Ридли Скотта.

Видео: YouTube / FRESH Trailers