Стартовал Новогодний конкурс творческих работ в выставочном центре "Эрмитаж – Выборг"

Заявку на конкурс может оформить любой желающий. Для этого необходимо указать ФИО, возраст, образовательное учреждение, название творческой работы, технику, материал, ФИО педагога или руководителя, а также телефон для связи.

Работники выставочного центра "Эрмитаж – Выборг" объявили начало Х Новогоднего конкурса творческих работ под названием "Театр уж полон, ложи блещут…". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Главной темой творческих работ является театр. Выставка приурочена к новой экспозициям, посвященным французской живописи и скульптуре XIX века. Сейчас она организована в выборгском филиале. Большинство представленных работ принадлежит собранию Государственного Эрмитажа.

В конкурсе приветствуется коллективное творчество, а также работы, выполненные самостоятельно, либо с участием педагога-наставника. Можно приносить полотна, выполненные в технике живописи и графики, а также декоративно-прикладное искусство.

Набор на конкурс осуществляется до 25 декабря, ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Выставочный Центр "Эрмитаж – Выборг".

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти