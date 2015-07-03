Роман Филимонов стал старшим вице-президентом группы "Илим"

Экс-зампред комитета по строительству присоединился к компании целлюлозно-бумажной промышленности.

Крупнейшая в России компания целлюлозно-бумажной промышленности, группа "Илим", расширила команду топ-менеджмента и добавила новую должность, сообщили "Ведомости". Среди сотрудников появился старший вице-президент по капитальным инвестициям. С 6 ноября им стал Роман Филимонов, который три года до этого занимал должность зампреда правления "Единой энергетической системы".

Как отметил сам Филимонов, группа "Илим" интересовала его еще со времен работы новоиспеченного вице-президента в комитете по строительству Петербурга (в Смольном он работал до 2012 года). Филимонова привлекли большие планы и перспективы компании. Продукция целлюлозно-бумажной компании поставляется в 70 стран мира, а объем производства измеряется несколькими миллионами тонн.

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Фото: Piter.TV