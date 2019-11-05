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Новым послом России в Великобритании стал Андрей Келин

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Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина послом России в Великобритании. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2015 года Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. В период с 2011 по 2015 гг. он являлся постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене.

С 2011 по 2019 гг. послом РФ в Великобритании был Александр Яковенко. Сейчас он занимает пост ректора в Дипломатической академии МИД России.

Ранее Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком.

Видео: Youtube/ - Europe Video Productions, Misk Travel Guide, profidizajn

Теги: андрей келин, великобритания, посол россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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