Новым послом России в Великобритании стал Андрей Келин

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Келина послом России в Великобритании. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2015 года Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. В период с 2011 по 2015 гг. он являлся постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене.

С 2011 по 2019 гг. послом РФ в Великобритании был Александр Яковенко. Сейчас он занимает пост ректора в Дипломатической академии МИД России.

Ранее Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком.

Видео: Youtube/ - Europe Video Productions, Misk Travel Guide, profidizajn