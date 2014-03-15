Старшеклассники сломали позвоночник 8-летнему мальчику в Новосибирске

В школе города Новосибирска учащиеся старших классов сломали позвоночник восьмилетнему ребенку. Об этом информирует Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
К службе обратился мать пострадавшего. По его словам, старшеклассники в ходе перемены разными способами издевались над несовершеннолетним: пинали, таскали, заламывали руки и прочее.
Это издевательство происходило во время перемены в течение 20-ти минут. В это время проходили учителя и видя, что над моим ребёнком измываются, никак не отреагировали.
из сообщения матери ребенка
Отмечается, что в медицинском учреждении у несовершеннолетнего диагностировали перелом в грудном отделе позвоночника.
В настоящее время полиция и управление Следственного комитета инициировали проверку данного инцидента.
Ранее в Красноярске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении.
Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
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