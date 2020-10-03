Мужчина напал с топором на местную жительницу.

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по региону. Ранее с заявлением о нападении в полицию обратилась 21-летняя жительница микрорайона "Солнечный". Она рассказала, что на улице на ее напал неизвестный. Мужчина угрожал ей топором и заставил отдать ценные вещи. С собой у потерпевшей было только 150 рублей и две банковские карты.

Позже был найден предполагаемый преступник. Им оказался 26-летний житель Красноярска. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за имущественные преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Теперь злоумышленнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В Тулуне мужчина купил себе новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю