Старшеклассники России сегодня сдают первый ЕГЭ

27 мая пройдут экзамены по литературе и географии.

В понедельник, 27 мая, старшеклассники России сдадут первый Единый государственный экзамен. Традиционно первыми в списке идут литература и география. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

На сдачу экзамена по географии со всей страны было подано более 24 тысяч заявок. Литература же является более популярным предметом для сдачи: её выбрали более 54 тысяч человек.Литература требуется в большее количество ВУЗов России, а география считается узкопрофильным направлением. Для тех, кто пропустил экзамен по литературе и географии в основной день, 17 июня будет возможность проявить свои знания на резервном дне.

По данным сайта 4EGE, минимальный проходной балл на экзамене по литературе составляет 32 балла, по географии - 37 баллов.

В среду, 29 мая, выпускники напишут математику на основном и базовом уровне, а 3 июня им предстоит сдать экзамен по русскому языку.

Напомним, старшеклассник по математике получил престижную премию по математике.

Фото: regnum