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Старинная подкова найдена на территории Уткиной дачи в Петербурге
Сегодня, 22:46
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Старинная подкова найдена на территории Уткиной дачи в Петербурге

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Уткину дачу возвели в 1790-х гг., служебный корпус был построен в 1820-1830-х гг.

На территории усадьбы "Уткина дача" во время работ по благоустройству при поднятии грунта обнаружили старинную подкову. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга 13 декабря. 

Уткину дачу возвели в 1790-х гг., служебный корпус был построен в 1820-1830-х гг. До 2009-го в главном здании усадьбы находились жилые квартиры, в том же году оно стало памятником федерального значения. В 2010-м петербуржцев расселили, после этого в комплексе происходили пожары. Один из них уничтожил конюшню и повредил перекрытия усадьбы. 

Сегодня Уткина дача – филиал Государственного музея городской скульптуры комитета по культуре Петербурга. Здесь продолжается реставрация. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продолжают выявлять объекты культурного наследия советского времени.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Теги: старая подкова, уткина дача
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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